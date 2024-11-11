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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Adı daha önce Premier Lig takımlarıyla, özellikle de Newcastle United'la anılan Portekizli çalıştırıcı hakkında İngiliz basınında bir yazı yayınlandı. Yazıda, Jose Mourinho'nun Newcastle United'ın başına geçmesi ihtimali hakkındaki haberler ve olası bir Mourinho-Newcastle United birlikteliğinin doğurabileceği sonuçlar değerlendirildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 18:47
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MEHMET MERT ERENLER
FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

Adı daha önce bazı Premier Lig takımlarıyla anılan Portekizli teknik adama özellikle Newcastle United'ın ilgisi İngiliz basınında yer almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

Son olarak, yine İngiliz basınından Telegraph'da gazeteci Luke Edwards, yayınlanan yazısında, Mourinho'nun Newcastle United'ın başına geçmesi ihtimali hakkındaki haberleri ve olası bir Mourinho-Newcastle United birlikteliğinin doğurabileceği sonuçları değerlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

Edwards'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

"SON DERECE SAYGISIZCAYDI"

"Eddie Howe'ın geçen hafta Jose Mourinho'nun bir sonraki Newcastle menajeri olmak istediğini okuması saçmalığın sınırındaydı. En azından son derece saygısızcaydı. Aynı zamanda tehlikeliydi. Başka bir menajeri bir işle ilişkilendirerek, şu anda bu işi yapan adamın tehlikeli bir zeminde olduğu izlenimini yaratıyorsunuz."

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

"NEWCASTLE YÖNETİCİLERİ HOWE'A İNANIYOR"

"Bunun temelde doğru olmaması önemli değil. Newcastle yöneticileri, Howe'a her zaman tam bir inanç duydular, uzun yıllar kalmasını istiyorlar ve onun döneminin seçkin antrenörlerinden biri olduğuna inanıyorlar."

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

"İŞLERİN ÇOK ÇABUK BOZULACAĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM"

"Ne olursa olsun, Mourinho'yu bir noktada geri görmek isterim. Gişe rekorları kıran bir karakter. Ancak onu Newcastle'da görmek istemiyorum ve işlerin çok çabuk bozulacağından şüpheleniyorum."

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

"MALİ KISITLAMALARI SESSİZCE KABUL ETMEYECEKTİR"

"Mourinho, Howe'un elini kolunu bağlayan mali kısıtlamaları sessizce kabul etmeyecektir. Kamuoyu önünde şikayet eder ve eleştirileri yukarıya, sportif direktör Paul Mitchell'a ve hatta kulübün sahibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na yönlendirirdi."

FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

İşte Telegraph'da yayınlanan o haber:

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