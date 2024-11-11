FENERBAHÇE HABERİ: İngiliz basınından Jose Mourinho'ya veto! "Son derece saygısızcaydı"

"İŞLERİN ÇOK ÇABUK BOZULACAĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM" "Ne olursa olsun, Mourinho'yu bir noktada geri görmek isterim. Gişe rekorları kıran bir karakter. Ancak onu Newcastle'da görmek istemiyorum ve işlerin çok çabuk bozulacağından şüpheleniyorum."