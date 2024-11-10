FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. Zorlu Trabzonspor deplasmanından son dakika golüyle 3 puanı elde eden Fenerbahçe, 23 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Fenerbahçe - Sivasspor maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİLER GOL YOLLARINDA SIKINTI ÇEKMİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gol sıkıntısı çekmiyor. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 18 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Edin Dzeko, tüm kulvarlarda 11 gol ile takımın en golcüsü durumunda. Dzeko, Süper Lig'de kaydettiği 7 golle krallık yarışında Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 37'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanan karşılaşmaların 20'sinden galip ayrıldı. 9 karşılaşma beraberlikle sona ererken 7 maçtan ise kırmızı-beyazlılar kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı maçlarda ise üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy'de oynanan 18 karşılaşmanın 13'ünü Fenerbahçe kazandı. Konuk ekip Sivasspor, Kadıköy'de 3 maçta galip gelmeyi başarırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.

JOSE MOURINHO YİNE TRİBÜNDE

Son olarak Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçı tribünden takip etmişti. Trabzonspor karşısında da rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, yine takımının yanında olamayacak. AZ Alkmaar karşısında takımın başında olan Zeki Murat Göle, Sivasspor maçında da takımın başında yer alacak.