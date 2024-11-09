FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında alınan yenilginin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde alınan şok mağlubiyet sonrası çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun mücadelenin ardından soyunm odasına inerek futbolculara sert ifadeler kullandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan Fenerbahçe'de alınan şok skorun ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası oyunculara önemli ifadeler kullandığı öğrenildi.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de özellikle AZ Alkmaar maçının ikinci yarısındaki kötü oyun sosyal medya da çok eleştirilmişti.
Takvim'in haberine göre, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da maç sonrası soyunma odasına gelip futbolcularına sert sözler sarf ettiği öğrenildi.
Deneyimli teknik adamın, "Son dönemlerdeki en kötü oyunumuzdu"
"İkinci yarı 1-1'den sonra adeta varlık gösteremedik"
"Rakibin sizin üzerinize gelmesine izin verdiniz"
"Orta sahada etkili olamadık"
"Dönen topları alamadınız"
"Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti"
"Takımda öne çıkan kimse yoktu"
"Hepiniz rezil bir futbol sergilediniz" dediği öğrenildi.
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