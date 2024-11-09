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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında alınan yenilginin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde alınan şok mağlubiyet sonrası çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun mücadelenin ardından soyunm odasına inerek futbolculara sert ifadeler kullandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 09:14
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Sarı lacivertliler mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Böylelikle Kanarya maçta ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Öte yandan Fenerbahçe'de alınan şok skorun ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası oyunculara önemli ifadeler kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Fenerbahçe'de özellikle AZ Alkmaar maçının ikinci yarısındaki kötü oyun sosyal medya da çok eleştirilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Takvim'in haberine göre, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da maç sonrası soyunma odasına gelip futbolcularına sert sözler sarf ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Deneyimli teknik adamın, "Son dönemlerdeki en kötü oyunumuzdu"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"İkinci yarı 1-1'den sonra adeta varlık gösteremedik"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"Rakibin sizin üzerinize gelmesine izin verdiniz"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"Orta sahada etkili olamadık"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"Dönen topları alamadınız"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti"

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

"Takımda öne çıkan kimse yoktu"

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