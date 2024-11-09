FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan futbolculara şok sözler! Soyunma odasına indi ve...

Fenerbahçe'de özellikle AZ Alkmaar maçının ikinci yarısındaki kötü oyun sosyal medya da çok eleştirilmişti.

Takvim'in haberine göre, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da maç sonrası soyunma odasına gelip futbolcularına sert sözler sarf ettiği öğrenildi.