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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Antony olmuştu. Ara transfer dönemi için de Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği öne sürülen sarı-lacivertlilere iyi haber geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 16:38
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Birçok takviye yapan sarı-lacivertliler, sezona şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Kanarya özellikle Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat transferleriyle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri de Antony olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Ara transfer dönemi için de oyuncuya ilgilisini sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

OCAK AYINDA AYRILIYOR

İngiliz basını, teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verilmesinin ardından Antony'nin de ocak ayında takımdan ayrılacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

talkSPORT muhabiri Alex Crook'un haberine göre; Manchester United yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuya ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Antony'ye ilgisini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transfer için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçının 73. dakikasında oyuna girmiş ancak yaşadığı sakatlık sonrası 89. dakikada sedyeyle sahayı terk etmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Yıldız oyuncunun ayak bileği burkulması yaşadığı öğrenilirken, sakatlığının sanıldığı kadar ciddi olmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Antony bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 155 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

Brezilyalı yıldız, 1 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

24 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!

2022 yılında 95 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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