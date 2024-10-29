TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Antony müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Manchester United forması giyen Antony olmuştu. Ara transfer dönemi için de Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği öne sürülen sarı-lacivertlilere iyi haber geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri de Antony olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı yıldızı kiralamak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Ara transfer dönemi için de oyuncuya ilgilisini sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
OCAK AYINDA AYRILIYOR
İngiliz basını, teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verilmesinin ardından Antony'nin de ocak ayında takımdan ayrılacağını yazdı.
talkSPORT muhabiri Alex Crook'un haberine göre; Manchester United yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuya ocak ayında takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Antony'ye ilgisini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transfer için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçının 73. dakikasında oyuna girmiş ancak yaşadığı sakatlık sonrası 89. dakikada sedyeyle sahayı terk etmişti.
Yıldız oyuncunun ayak bileği burkulması yaşadığı öğrenilirken, sakatlığının sanıldığı kadar ciddi olmadığı belirtildi.
Antony bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 155 dakika süre aldı.
Brezilyalı yıldız, 1 gollük bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
2022 yılında 95 milyon Euro karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony'nin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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