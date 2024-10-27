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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçelilere maziyi hatırlatan anlar! Son anda Kim Min-Jae

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bochum deplasmanından 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı ve Barcelona karşısındaki 4-1'lik yenilgi sonrası moral buldu. Mücadelede Fenerbahçe taraftarlarına eski günleri hatırlatan bir pozisyon yaşandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 20:11
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Fenerbahçelilere maziyi hatırlatan anlar! Son anda Kim Min-Jae

Bundesliga'da oynanan 8. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Bochum'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Bochum'un hızlı gelişen atağında Brosnchinski, Sissoko'nun harika pasıyla savunma arkasına sarktı ve ceza sahası dışına çıkan kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kim Min-Jae, hızla kaleye giden topu son anda kayarak çizgiden çıkardı.

Kim Min-Jae'nin bu müdahalesi, yıldız ismin sarı lacivertli formayı giydiği zamanları hatırlattı. Güney Koreli oyuncu Süper Lig'deki maçlarda da kritik dokunuşlarıyla net pozisyonları savuşturmuş ve maçı anlatan spikerler için "Son anda Kim Min-Jae" kalıbını literatüre sokmuştu.

İşte o anlar...

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