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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın şok sakatlığı sonrasında sol bek arayışlarına başladı. Listesine birçok ismi dahil eden sarı lacivertliler son olarak Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper'i gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Takvim'de yer alan habere göre, Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!

De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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