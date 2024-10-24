TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın şok sakatlığı sonrasında sol bek arayışlarına başladı. Listesine birçok ismi dahil eden sarı lacivertliler son olarak Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper'i gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre, Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor.
De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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