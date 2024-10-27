  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 10:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Cenk(Maximin), En Nesyri

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puşçaş

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK!

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Dybala operasyonu! Görüşme tarihi belli oldu
Galatasaray'a Hırvat maestro! Ara transferde geliyor
DİĞER
Sevilen sanatçı Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu mutluluğa 'Evet' dedi! Nikah şahidi Oktay Kaynarca'nın sözleri herkesi güldürdü...
Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP'deki çatlak seslerin arka planı
İlginç tesadüf! Mertens ve Osimhen...
Oosterwolde'nin yerine 23'lük sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Bodrumspor maçı detayları F.Bahçe - Bodrumspor maçı detayları 09:49
Bugün hangi maçlar var?⚽ 27 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var?⚽ 27 Ekim Pazar 09:44
"Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için" "Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için" 08:59
Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! Barça Arda'sız Real'i evinde dağıttı! 01:09
Şenol Güneş: Sorumlu benim Şenol Güneş: Sorumlu benim 01:09
Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! Trabzonspor 90+2'de yıkıldı! 01:09
Daha Eski
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! 01:09
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 01:09
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde... 01:08
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i 01:08
Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli... 01:08