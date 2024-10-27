Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Cenk(Maximin), En Nesyri

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puşçaş

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK!

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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