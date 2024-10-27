Fenerbahçe - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 10. hafta müsabakasında müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadılar.

FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En Nesyri, Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

FENERBAHÇE - BODRUM FK KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Bodrum FK maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu.