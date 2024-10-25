Spor yazarları Fenerbahçe - Manchester United maçını değerlendirdi

Fransız hakem Clement Turpin son yıllarda FIFA ve UEFA nın gözde hakemlerinden. Çok sakin ve çok öz güvenli. Onun için rahat ve kolay bir maçtı.Hatırlarsanız Avrupa Şampiyonasında Hollanda maçında Mert Müldür'e Xavi Simons'un hareketine tüm futbolseverler kırmızı beklerken o sarı vermişti. VAR Jerome Brisard devreye girmemişti.

Aynı ekip akşam da görevdeydi. United ceza alanında 56'da Osayi-Ugarte mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi. Ugarte'nın bir teması söz konusu ancak Turpın bunu penaltı için yeterli bulmadı. Sahada verilmesi gereken bir pozisyon olduğu için de VAR karışmadı. Mourinho pozisyona abartılı itiraz edince ülkemiz hakemlerinin uygulamada pas geçtiği, önemsemediği ama UEFA'nın sıfır toleransına çarpıldı. Kırmızı kart gördü. Gösterilen sarı kartların hepsi doğru ve derslikti.