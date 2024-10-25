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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Bodrum FK ile 27 Ekim pazar günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig'in 10'uncu hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 18:49
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Fenerbahçe'de Bodrum FK maçı hazırlıkları başladı

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Manchester United ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına cumartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci, Can Bartu Tesislerini ziyaret etti.

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