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Haberler Fenerbahçe

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Boca Juniors forması giyen Cristian Medina olmuştu. Sarı-lacivertliler, ocak ayında Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Medina'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 10:44
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MERT KILIÇ
Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Sezon öncesi takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek büyük ses getiren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan biriyse orta saha transferi olmuştu.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

6 numarayı Sofyan Amrabat takviyesiyle güçlendiren yönetim, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Fred'e alternatif olabilecek bir 8 numara arayışı içindeydi.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Fenerbahçe'de bu bölge için gündeme gelen isimse Cristian Medina oldu.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcunun transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak transferi gerçekleştirememişti.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Medina transferinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, ocak ayında genç oyuncu için yeni bir teklif yapacak.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Cristian Medina transferi için 10 milyon dolar bonservis+5 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önereceğini açıklamıştı.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Cristian Medina'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, 22 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

BOCA'YA REST ÇEKTİ

ESPN Argentina'nın haberine göre; Medina, Arjantin Kupası'nda oynanan Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Fernando Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferi netleşene kadar oynamak istemediğini söyledi.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da Gimnasia maçı sonrası Cristian Medina'nın durumuyla ilgili konuştu.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

"AYRILIP AYRILMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Gago, "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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