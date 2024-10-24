Medina'dan olay hareket! Fenerbahçe'ye transfer olmak için...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Boca Juniors forması giyen Cristian Medina olmuştu. Sarı-lacivertliler, ocak ayında Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Fenerbahçe'ye gelmek isteyen Medina'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'de bu bölge için gündeme gelen isimse Cristian Medina oldu.
Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcunun transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak transferi gerçekleştirememişti.
Medina transferinden vazgeçmeyen Fenerbahçe, ocak ayında genç oyuncu için yeni bir teklif yapacak.
Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin Cristian Medina transferi için 10 milyon dolar bonservis+5 milyon dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önereceğini açıklamıştı.
Cristian Medina'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, 22 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.
BOCA'YA REST ÇEKTİ
ESPN Argentina'nın haberine göre; Medina, Arjantin Kupası'nda oynanan Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Fernando Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferi netleşene kadar oynamak istemediğini söyledi.
Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da Gimnasia maçı sonrası Cristian Medina'nın durumuyla ilgili konuştu.
"AYRILIP AYRILMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Gago, "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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