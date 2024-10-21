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Haberler Fenerbahçe

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri: Yaptığı her şey yanlış

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın maç eksiğiyle 8 puan gerisine düşerken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri: Yaptığı her şey yanlış

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler iki kez öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve Samsun'dan 1 puanla döndü.

Sarı lacivertliler zirve yarışında 8 puan geriye düşürken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE AHMET ÇAKAR'IN MOURINHO ELEŞTİRİSİ

MOURINHO'NUN YAPTIĞI HER ŞEY YANLIŞ - AHMET ÇAKAR

Mourinho'nun Samsun'daki ihanet gecesini izledik. Yaptığı her şey yanlış olan bir Portekizli. Sözüm ona dünyanın en iyi teknik direktörü. İlk 11 yanlış… Maximin gibi bir adamı Sırp oyuncuların baskısıyla 11'den kesmiş. Son haftaların formda ismi İrfan Can kadroya girmek için daha ne yapsın. Fenerbahçe, Tadic'le öne geçti ama gol Samsunsporlu iki oyuncunun hediyesi. İkinci yarı 4 Fenerbahçeli defans oyuncusu ceza alanı içindeyken golü yediler. Ardından pabucun pahalı olduğunu gören Mourinho, hem Maximin'i hem de İrfan Can'ı oyuna aldı. Maximin kişisel gayretiyle golü yaptı. O golü ancak Maximin tipindeki oyuncular atar. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Tıpkı Göztepe'de kaybedilen puan gibi son 15 dakika Fenerbahçe teslim oldu. Bütün dönen toplar Samsun'undu ki bitime dakikalar kala Samsun beraberliği buldu. İddia ediyorum 5-10 dakika daha maç uzasaydı belki de Samsunspor 3 puanı alan taraftı. Hakem için söylenecek önemli şeyler var. Belki oyunun genelinde iyiydi ama birkaç sarı kart hatası yaptı. Ayrıca plaj futbolundaki hakemlerin yapmayacağı hatayı yaparak Fenerbahçeli futbolcuların ofsaytı rakip yarı alandan kullanmalarına izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular, Samsunsporlu oyuncuların attığı gol sonrası faul itirazı yaptı ama faul filan yok.

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