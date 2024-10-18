  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Galatasaray'dan 4 ismi transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray formaları giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 19:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Galatasaray'dan 4 ismi transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Galatasaray formaları giyen milli yüzücüler Berkay Ömer Öğretir, Doruk Tekin, Berk Özkul ve Samet Alkan ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yüzme şubesi, yeni sezon kadro planlamaları dahilinde son olarak Galatasaray formaları giyen 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan, 50-100-200 metre kurbağalama branşında Türkiye rekortmeni ve Avrupa ikincisi milli sporcu Berkay Ömer Öğretir, 50-100 metre sırtüstü branşında Türkiye rekortmeni milli sporcu Doruk Tekin, 50-100 metre sırtüstü ve kelebek branşında milli sporcu Berk Özkul ve 200-400 metre karışık, 200 metre kelebek branşında milli sporcu Samet Alkan'ı kadrosuna kattı.

Açıklamada, "Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, oyuncularımızın sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i
Kayıp Kamyon
DİĞER
Nuri Şahin'den sıra dışı sistem: Borussia Dortmund oyuncularına WhatsApp kanunu...
Takvim iddianameye ulaştı: İşte Yenidoğan çetesinin skandalları! Nasıl tezgah kurdular? Örgüt şeması ve gizli yazışmalar: Başımız belada
Osayi-Samuel'e çifte talip!
G.Saray'dan Fransız kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih attı Al Ahli rahat kazandı Merih attı Al Ahli rahat kazandı 19:57
F.Bahçe G.Saray'dan 4 ismi transfer etti F.Bahçe G.Saray'dan 4 ismi transfer etti 19:26
Trabzonspor Başakşehir maçına hazır Trabzonspor Başakşehir maçına hazır 19:12
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Antalya maçı 11'i 18:15
G.Saray kafilesi Antalya'da G.Saray kafilesi Antalya'da 18:02
Osayi-Samuel'e çifte talip! Osayi-Samuel'e çifte talip! 17:35
Daha Eski
Büyükekşi'den açıklama! Büyükekşi'den açıklama! 17:12
Samsunspor'da F.Bahçe mesaisi! Samsunspor'da F.Bahçe mesaisi! 17:12
Pendikspor'da Osman Özköylü için flaş karar! Pendikspor'da Osman Özköylü için flaş karar! 16:34
Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! Quaresma'dan Beşiktaşlılara büyük müjde! 16:16
Beşiktaş Konya maçına odaklandı! Beşiktaş Konya maçına odaklandı! 15:34
F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! F.Bahçe'de Samsun maçı hazırlıkları son hız! 15:32