Sol bek problemi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor'a karşı hem iki puan hem de Jayden Oosterwolde'yi kaybetti. Hollandalı oyuncu, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. 23 yaşındaki sol bekin olmaması, Fenerbahçe'de sol bek problemini de beraberinde getirdi. Keza yeni transferlerden Filip Kostic ile Levent Mercan, Avrupa Ligi listesinde bulunmuyor. Jose Mourinho da bu zorlu mücadele öncesinde sol beke çözüm aramaya başladı. Portekizli teknik adam, kırmızı-şeytanlara karşı sol bekte iki alternatif üzerinde duruyor. Jose'nin ilk tercihi Mert Müldür'ü bu bölgeye çekip, Osayi'yi sağ beke çekmek olacak. Üzerinde durduğu ikinci format ise; Djiku'yu bu bölgede değerlendirip, stoperi Çağlar-Becao ikilisinden oluşturmak. Jose Mourinho, bu konudaki son kararını yarınki idmandan sonra verecek.