  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Sol bek problemi

Oosterwolde sakatlandı, Levent ile Kostic, Avrupa listesinde yok. M. United maçı öncesinde Fenerbahçe’de sol bek problemi baş gösterdi. Mourinho, çözüm arıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sol bek problemi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor'a karşı hem iki puan hem de Jayden Oosterwolde'yi kaybetti. Hollandalı oyuncu, uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. 23 yaşındaki sol bekin olmaması, Fenerbahçe'de sol bek problemini de beraberinde getirdi. Keza yeni transferlerden Filip Kostic ile Levent Mercan, Avrupa Ligi listesinde bulunmuyor. Jose Mourinho da bu zorlu mücadele öncesinde sol beke çözüm aramaya başladı. Portekizli teknik adam, kırmızı-şeytanlara karşı sol bekte iki alternatif üzerinde duruyor. Jose'nin ilk tercihi Mert Müldür'ü bu bölgeye çekip, Osayi'yi sağ beke çekmek olacak. Üzerinde durduğu ikinci format ise; Djiku'yu bu bölgede değerlendirip, stoperi Çağlar-Becao ikilisinden oluşturmak. Jose Mourinho, bu konudaki son kararını yarınki idmandan sonra verecek.

G.Saray'dan sağ bek operasyonu! Jelert'in yerine...
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir’den Canfeza’ya evlenme teklifi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve Savunma Sanayi Destek Fonu açıklaması! Yeni vergiler gündemde mi?
Kanarya'dan acil sol bek takviyesi!
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! Okan Buruk'tan 4 sezona bedel istatistik! 01:26
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:34
Kerem'den derbi yorumu! Kerem'den derbi yorumu! 00:33
Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! Beşiktaş Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek! 23:49
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! 23:49
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona... 23:49
Daha Eski
Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! 23:49
Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! Rize Bodrum'dan 3 puanla döndü! 23:49
F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... F.Bahçe'de flaş sakatlık! 2 yıldız oyuncu... 23:49
Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! Ryan Kent'e F.Bahçe'den piyango! 23:49
Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de! 23:49
Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... Juventus'tan olay paylaşım! Arda Güler... 23:49