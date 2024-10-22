ManU’da 7 eksik

Perşembe günü oynanacak maçta kırmızı- şeytanlarda sakat olan; Kobbie Mainoo, Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Leny Yoro, Toby Collyer'ın yanı sıra kırmız kart cezalısı Bruno Fernandes forma giyemeyecek.

MOURİNHO BİR KAZANAN

Manchester United'ın menajeri Erik ten Hag, Jose'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Hollandalı çalıştırıcı, Perşembe günü oynanacak olan mücadele öncesinde yaptığı açıklamada; "İkimiz için de büyük maç olacak. Mourinho bir kazanan, pek çok kupa kazandı ve bence birçok teknik direktör için de bir örnek" ifadelerini kullandı.