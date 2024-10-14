TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho yönetiminde istediği süreyi alamayan o futbolcu için yurt dışında resmen sıraya girdiler. İşte haberin detayları...
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Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu.
Türk orta sahayla ilgilenen iki takım var; Villarreal ve Real Betis." İspanyollar, iki kulübün de Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde teklif yapacağını da ileri sürdü.
2021'DE GELDİ
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanmış ve İrfan Can Kahveci'yi 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe, bu transferi 11 milyon euro'nun üzerinde gerçekleştirirse, Başakşehir'e %20 pay verecek. Sarı-lacivertlilerde 140 maça çıkan İrfan, 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.
Hem Villarreal hem de Real Betis scoutlarının İrfan Can Kahveci'yi A Milli Takımımızın Karadağ'la oynadığı maçta izlediği öğrenildi. İspanyol yetkililer, İzlanda karşılaşmasını da takip edecek.
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