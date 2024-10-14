TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu.