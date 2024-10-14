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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Jose Mourinho yönetiminde istediği süreyi alamayan o futbolcu için yurt dışında resmen sıraya girdiler. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer rekoru kıran ancak bu sezon Jose Mourinho'dan istediği şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, yol ayrımında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransız ekipleri Marsilya ile Rennes'in ardından şimdi de İspanyolların radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Ülkenin önde gelen basın organları arasında yer alan 'Estadio Deportivo', Villarreal ile Real Betis'in İrfan Can Kahveci'yi gündemine aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde tüm takımların listeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Fenerbahçe'nin Türk oyuncusu 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci de İspanya'da takımları baştan çıkaran bir oyuncu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Türk orta sahayla ilgilenen iki takım var; Villarreal ve Real Betis." İspanyollar, iki kulübün de Fenerbahçe'ye devre arası transfer döneminde teklif yapacağını da ileri sürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

2021'DE GELDİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği transfer yarışını kazanmış ve İrfan Can Kahveci'yi 31 Ocak 2021'de 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Fenerbahçe, bu transferi 11 milyon euro'nun üzerinde gerçekleştirirse, Başakşehir'e %20 pay verecek. Sarı-lacivertlilerde 140 maça çıkan İrfan, 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı için yurt dışında sıraya girdiler!

Hem Villarreal hem de Real Betis scoutlarının İrfan Can Kahveci'yi A Milli Takımımızın Karadağ'la oynadığı maçta izlediği öğrenildi. İspanyol yetkililer, İzlanda karşılaşmasını da takip edecek.

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