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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise MAÇI CANLI İZLE | F.Bahçe Union MAÇI ŞİFRESİZ CANLI

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında Fenerbahçe evinde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Belçika ekibini mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki yeni formata 3 puanla başlamak istiyor. Kadıköy'deki zorlu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 19:39 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 20:00
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Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise MAÇI CANLI İZLE | F.Bahçe Union MAÇI ŞİFRESİZ CANLI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi yolculuğuna Kadıköy'de başlıyor. Sarı lacivertliler ilk hafta maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi ağırlıyor.

Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde sahne alıyor.

Ünlü teknik adam Jose Mourinho, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek isim olurken temsilcimizin yeni formattaki ilk maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

FENERBAHÇE - UNION SG MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, En-Nesyri

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Kevin Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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FRANSIZ HAKEM YÖNETİYOR

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapıyor.

6 İSİM FORMA GİYEMİYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almıyor.

İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.

UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA

Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.

Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.

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