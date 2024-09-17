Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme
Trendyol Süper Lig'de taraftarların her sezon heyecanla beklediği dev Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertlileri sevindirecek önemli gelişmeler yaşandı. İşte ezeli rekabetin kaderini doğrudan etkileyecek olan o haber... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic, takım antrenmanlarına katılmaya başladı.
Osayi-Samuel'in tedavisinin sonuna yaklaşıldı ve bireysel antrenmanlar başladı. Nijeryalı oyuncunun durumu gün gün takip ediliyor ve derbiye yetişmesi bekleniyor.
Ayrıca sakatlığını atlatan Alexander Djiku da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.
Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de de herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Fenerbahçe'nin 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacağı maç saat 20:00'da başlayacak.
Maçın sonucu bir diğer anlamda transfer dönemini hangi takımın daha verimli geçirdiğini gözler önüne serecek.
DİĞER