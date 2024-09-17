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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Trendyol Süper Lig'de taraftarların her sezon heyecanla beklediği dev Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde sarı lacivertlileri sevindirecek önemli gelişmeler yaşandı. İşte ezeli rekabetin kaderini doğrudan etkileyecek olan o haber... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 14:41
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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi Kasımpaşa maçında 2 - 0 galibiyet alınmış ve 5. haftada da fire verilmemişti.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının değil, bütün futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadeleye günler kala sarı lacivertlilere 4 müjde haber ulaştı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Belki derbinin, hatta sezonun kaderini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek gelişmeler ise NTV Spor'un haberine göre şu şekilde:

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic, takım antrenmanlarına katılmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Osayi-Samuel'in tedavisinin sonuna yaklaşıldı ve bireysel antrenmanlar başladı. Nijeryalı oyuncunun durumu gün gün takip ediliyor ve derbiye yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Ayrıca sakatlığını atlatan Alexander Djiku da takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Fenerbahçe'nin 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacağı maç saat 20:00'da başlayacak.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi müjdesi! İlaç gibi gelecek 4 gelişme

Maçın sonucu bir diğer anlamda transfer dönemini hangi takımın daha verimli geçirdiğini gözler önüne serecek.

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