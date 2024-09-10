Fenerbahçe Beko'dan Samanic açıklaması

Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Hırvat basketbolcu Luka Samanic'in kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine gittiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." denildi.
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Luka Samanic'in durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup, oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme… pic.twitter.com/V6dAmE8CoY— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 10, 2024