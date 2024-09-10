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Fenerbahçe Beko'dan Samanic açıklaması

Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Hırvat basketbolcu Luka Samanic'in kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine gittiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 20:49
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Fenerbahçe Beko'dan Samanic açıklaması

Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündemde olan Hırvat basketbolcu Luka Samanic'in kişisel nedenlerle izin alarak ülkesine gittiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luka Samanic, kişisel nedenlerden ötürü kulübümüzden izin alarak 6 Eylül Cuma günü ülkesine gitmiştir. Süreç şube yetkililerimizce yakından takip edilmekte olup oyuncumuzun durumuna ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır." denildi.

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