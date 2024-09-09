TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında olmayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
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SERDAR AZİZ EYÜPSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR
Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Serdar Aziz, halen kulüp bulamamıştı.
İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin, Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.
Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe, Serdar'ın bonservisini verecek.
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