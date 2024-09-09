Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında olmayan o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 13:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Yeni sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Son olarak Omar Fayed'i kiralık olarak Belçika ekibi Beerschot'a gönderen Kanarya'da gitmesi beklenen bir isimle ilgili daha flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

SERDAR AZİZ EYÜPSPOR'LA GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Serdar Aziz, halen kulüp bulamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin, Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe, Serdar'ın bonservisini verecek.

G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar
Reklam
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Kostic sonrası ayrılık var! Süper Lig ekibine gidiyor
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
G.Saray'dan Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Panathinaikos kolay bir seçim oldu" "Panathinaikos kolay bir seçim oldu" 13:51
F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! F.Bahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! 13:50
G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar G.Saray'a çifte transfer şoku! Gelmek istemiyorlar 13:33
Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... Beşiktaş'ta Leao çılgınlığı! Osimhen'in ardından... 13:01
Icardi boğazdan yalı satın alacak! Icardi boğazdan yalı satın alacak! 12:38
İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... İşte Kostic transferinin perde arkası! Mourinho ile görüştü ve... 12:33
Daha Eski
G.Saray'a İtalyan sol bek! G.Saray'a İtalyan sol bek! 12:31
Kupada heyecan başlıyor! İşte maç programı Kupada heyecan başlıyor! İşte maç programı 11:55
G.Saray'dan Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular G.Saray'dan Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular 11:49
Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi... Beşiktaş'a Chamberlain müjdesi! Süper Lig ekibi... 11:00
Andorra - Malta maçı ne zaman? Andorra - Malta maçı ne zaman? 10:57
Makedonya - Ermenistan maçı ne zaman? Makedonya - Ermenistan maçı ne zaman? 10:53