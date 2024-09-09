TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de o isim Eyüpspor yolcusu! Mourinho istememişti

Yeni sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir giriş yapan Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

Son olarak Omar Fayed'i kiralık olarak Belçika ekibi Beerschot'a gönderen Kanarya'da gitmesi beklenen bir isimle ilgili daha flaş bir gelişme yaşandı.