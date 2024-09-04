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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli kulüpten transfer hakkında flaş açıklama geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 18:52 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 18:58
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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli kulüpten transfer hakkında flaş açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bugün itibariyle, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz.

Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir.

Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir.

Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum.

Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz.

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