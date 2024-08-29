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Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 15:43
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE, ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, 30 Ağustos Cuma günü akşam saat 21.00'de Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

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