PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler yaşayan ve yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hızlandı. Sol bek, stoper ve orta saha transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin peşindeki PSG'li yıldız ve transferdeki Beşiktaş ile Galatasaray detayı... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer için 30 milyon Euro bonservis+bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun ise yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Brezilyalı stopere Atalanta'nın talip olduğu ancak 9 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.
Serie A ekibinin transferden vazgeçmediği Becao için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi.
Rodrigo Becao'ya veda etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı sonrası stoper bölgesine bir takviye daha yapacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN SKRINIAR BOMBASI
Fransız basını, sarı-lacivertlilerin PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı.
Footmercato kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoperi kiralamak istediğini yazdı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ
Haberde ayrıca Skriniar'ın Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği yazıldı.
Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 32 maça çıktı.
Slovak stoper, 1 gollük bir performans sergiledi.
Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.
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