Haberler Fenerbahçe

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler yaşayan ve yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hızlandı. Sol bek, stoper ve orta saha transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin peşindeki PSG'li yıldız ve transferdeki Beşiktaş ile Galatasaray detayı... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sarı-lacivertliler, takımdaki geleceği uzun süredir merak edilen Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kanarya, milli yıldızın transferi için Premier Lig ekibi Brighton ile anlaşma sağladı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye bu transfer için 30 milyon Euro bonservis+bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun ise yeni takımıyla 5+1 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ardından bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Brezilyalı stopere Atalanta'nın talip olduğu ancak 9 milyon Euro'luk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Serie A ekibinin transferden vazgeçmediği Becao için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Rodrigo Becao'ya veda etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı sonrası stoper bölgesine bir takviye daha yapacak.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

FENERBAHÇE'DEN SKRINIAR BOMBASI

Fransız basını, sarı-lacivertlilerin PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Footmercato kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoperi kiralamak istediğini yazdı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

Haberde ayrıca Skriniar'ın Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerildiği yazıldı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 32 maça çıktı.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Slovak stoper, 1 gollük bir performans sergiledi.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve Galatasaray...

29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.

G.Saray'a sol kanat müjdesi!
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Mbaye Diagne geri dönüyor: Sürpriz takımı açıkladılar…
Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | Kabine 21 yıl sonra Ankara dışında toplanıyor
Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...
Muslera'nın MR sonucu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? 10:50
Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... 10:49
Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! 10:41
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 10:08
Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! 09:56
PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... 09:52
Daha Eski
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! 09:50
25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 09:36
Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Muslera'nın MR sonucu açıklandı! 09:13
Christoph Daum vefat etti Christoph Daum vefat etti 02:11
Christoph Daum'dan acı haber! Christoph Daum'dan acı haber! 02:11
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04