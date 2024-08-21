TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor. Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde iddialı takımlardan birisi olarak göze çarpıyor. Her kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veriyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme süpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Süper Lig'den o yıldız kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere katılabilir. Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan önerildi. Mourinho'nun da onayı alındıktan sonra Kasımpaşa'yla sözlü temas kuruldu. 18 yaşındaki Yasin için Kasımpaşa'nın 5 milyon euro bonservis beklentisi var. Görüşmeler sürecek.