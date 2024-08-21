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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da son olarak bu anlamda gündeme sürpriz bir isim geldi. Süper Lig'in o yıldızı için teknik direktör Jose Mourinho'dan onay geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:01
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon mutlaka sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Kanarya diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde iddialı takımlardan birisi olarak göze çarpıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Her kulvarda başarı hedefleyen sarı-lacivertliler bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Kanarya'da bu anlamda gündeme süpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Son olarak Süper Lig'den o yıldız kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere katılabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'dan Süper Lig'in yıldızına kanca!

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan önerildi.

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