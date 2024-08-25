Fenerbahçe'den 2 pozisyonda penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde rakip ceza sahası içinde topu kontrol etmek isterken Rizesporlu futbolcu Olawoyin ona arkadan müdahalede bulundu, Oosterwolde bu pozisyonda yerde kaldı.

Hollandalı yıldızın yerde kalmasının ardından Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği ilk pozisyon:

BU KEZ FRED YERDE KALDI

Fenerbahçe maçın 39. dakikasında yine penaltı bekledi.

Rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek, oyunu devam ettiren maçın hakemi Turgut Dorman'a penaltı itirazında bulundu.

Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği 2. pozisyon: