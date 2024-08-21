TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Fenerbahçe, transfer operasyonlarına son sürat devam ediyor ve kadrosunu bu sezon Mourinho önderliğinde şampiyonluk alabilmek için güçlendirmeye çalışıyor. Öte yandan tüm bu operasyon devam ederken, takımdan ayrılığı konuşulan bir oyuncuya, Fransız ekibi talip oldu. İşte haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Kanarya'nın transfer döneminde süreç bu haldeyken ve yaptıkları her hamle sezon için belirleyici bir role sahipken, Fransız basınından bir oyuncu için flaş bir iddia geldi. İşte L'Equipe'ta yer alan habere göre bir Fransız ekibin teklif sunmaya hazırlandığı oyuncu...
Luan Peres, 2022 yılının Temmuz ayında Marsilya'dan ayrılıp Süper Lig devinin renklerine bağlanmıştı.
Brezilyalı stoperin sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı ve performansı büyük ölçüde beklentiyi karşılayamadı. Bu durum da Mourinho'nun oyuncuyu gözden çıkarmasına sebep oldu.
Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Brezilyalı oyuncuya, memleketinin takımları Gremio ve Fluminense'den gelen tekliflerden sonra, Fransa 1. Lig ekibi Brest teklif sunmaya hazırlanıyor.
30 yaşındaki stoper Fenerbahçe forması ile 23 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist katkısı sunmuştu.
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