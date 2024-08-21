TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Kanarya'nın transfer döneminde süreç bu haldeyken ve yaptıkları her hamle sezon için belirleyici bir role sahipken, Fransız basınından bir oyuncu için flaş bir iddia geldi. İşte L'Equipe'ta yer alan habere göre bir Fransız ekibin teklif sunmaya hazırlandığı oyuncu...