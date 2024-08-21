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TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Fenerbahçe, transfer operasyonlarına son sürat devam ediyor ve kadrosunu bu sezon Mourinho önderliğinde şampiyonluk alabilmek için güçlendirmeye çalışıyor. Öte yandan tüm bu operasyon devam ederken, takımdan ayrılığı konuşulan bir oyuncuya, Fransız ekibi talip oldu. İşte haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 18:35
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TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Sarı lacivertliler, bu sezon Trendyol Süper Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olma yolunda transfer operasyonlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Dünyaca ünlü teknik direktörü renklerine bağladıktan sonra umut ettikleri sezonu heyecanla bekleyen taraftarların, her ne kadar geçtiğimiz birkaç hafta çalkantılı geçmiş olsa da, takımlarına güvenleri tam.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Özellikle olaylı Göztepe maçı sonrası Mourinho ve yönetime eleştiriler şiddetini arttırmış olsa da yapacakları başarılı transfer hamleleri ve Mourinho'nun sahip olduğu deneyim ile takımın hedeflerine ulaşması hiç de zor değil.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Kanarya'nın transfer döneminde süreç bu haldeyken ve yaptıkları her hamle sezon için belirleyici bir role sahipken, Fransız basınından bir oyuncu için flaş bir iddia geldi. İşte L'Equipe'ta yer alan habere göre bir Fransız ekibin teklif sunmaya hazırlandığı oyuncu...

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Luan Peres, 2022 yılının Temmuz ayında Marsilya'dan ayrılıp Süper Lig devinin renklerine bağlanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Brezilyalı stoperin sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı ve performansı büyük ölçüde beklentiyi karşılayamadı. Bu durum da Mourinho'nun oyuncuyu gözden çıkarmasına sebep oldu.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Brezilyalı oyuncuya, memleketinin takımları Gremio ve Fluminense'den gelen tekliflerden sonra, Fransa 1. Lig ekibi Brest teklif sunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fransız ekip o oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!

30 yaşındaki stoper Fenerbahçe forması ile 23 maçta forma giymiş ve 1 gol, 1 asist katkısı sunmuştu.

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