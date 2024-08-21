TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, transfer hamleleri ile takımın eksiklerini gidererek taraftarın beklediği başarıyı yakalamak istiyor. Portekizli teknik direktörün ısrarla istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın takımından kötü haber geldi. İşte transferde son durum... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mourinho bu sefer Arjantin ekibinin kapısını 11 milyon Euro ile çaldı fakat kulüp bu teklife bir yanıt vermemeyi tercih etti.
Diario Ole'nin haberine göre Boca, 23 Ağustos'ta Cruzeiro ile oynanacak Sudamericana maçından sonra beklediği 20 milyon Euro teklifte düşüşe gidebilir.
Özellikle orta saha transferi konusunda kritik dönemdeki Kanarya'nın ise süreci nasıl yöneteceği merak konusu.
DİĞER