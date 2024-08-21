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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, transfer hamleleri ile takımın eksiklerini gidererek taraftarın beklediği başarıyı yakalamak istiyor. Portekizli teknik direktörün ısrarla istediği Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın takımından kötü haber geldi. İşte transferde son durum... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:22
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de kötü giden gidişata dur demek için Mourinho, transfer operasyonlarına hız kazandırmış durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Yönetime de taleplerini bildirmiş olan tecrübeli teknik adamın listesinde Arjantinli bir orta saha oyuncusu vardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Boca Juniors'ta forma giyen Medina için sarı lacivertli ekibin önce 8 milyon Euro teklif yaptığı belirtiliyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Mourinho bu sefer Arjantin ekibinin kapısını 11 milyon Euro ile çaldı fakat kulüp bu teklife bir yanıt vermemeyi tercih etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Diario Ole'nin haberine göre Boca, 23 Ağustos'ta Cruzeiro ile oynanacak Sudamericana maçından sonra beklediği 20 milyon Euro teklifte düşüşe gidebilir.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ısrarla istiyor! Arjantinli genç orta saha Cristian Medina için teklif üstüne teklif

Özellikle orta saha transferi konusunda kritik dönemdeki Kanarya'nın ise süreci nasıl yöneteceği merak konusu.

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