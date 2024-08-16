Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen sarı lacivertliler galibiyet serisi yakalamak istiyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Göztepe maçının 11'i netleşti. İşte Jose Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı Fred ve Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, İzmir'den galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmak istiyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda 1 kez kazandı.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de mağlup oldu.
Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
İŞTE MOURINHO'NUN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:
Livakovic
Osayi Samuel
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
İsmail Yüksek
Sebastian Szymanski
İrfan Can Kahveci
Dusan Tadic
Saint-Maximin
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