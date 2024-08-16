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Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İzmir deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen sarı lacivertliler galibiyet serisi yakalamak istiyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Göztepe maçının 11'i netleşti. İşte Jose Mourinho'nun Göztepe maçı 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 15:45
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Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk olacak.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Bu zorlu müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı Fred ve Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, İzmir'den galibiyetle dönerek 2'de 2 yapmak istiyor.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir'de karşılaştığı maçlarda 1 kez kazandı.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertliler, rakibiyle 4 kez berabere kalırken, 1 kez de mağlup oldu.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

İŞTE MOURINHO'NUN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Livakovic

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Osayi Samuel

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Çağlar Söyüncü

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Alexander Djiku

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Jayden Oosterwolde

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

İsmail Yüksek

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sebastian Szymanski

Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

İrfan Can Kahveci

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