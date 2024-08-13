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Fenerbahçe'de Lille maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 18:56
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Fenerbahçe'de Lille maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı lacivertliler, arka adale gerilmesi sebebiyle Ferdi Kadıoğlu'nun Lille maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.

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