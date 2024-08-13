Fenerbahçe - Lille maçı CANLI İZLE | FENERBAHÇE LILLE MAÇI CANLI Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off'una katılmak için Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz 2-1'in rövanşında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Kadıköy'de oynanan zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Sanchez yönetiyor.

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe Lille karşısında tek farklı galibiyet alması durumunda maç uzatmaya gidecek. Sarı lacivertliler, 2 farklı kazanması durumunda play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Maçın berabere bitmesi ve Fenerbahçe'nin mağlup olması durumunda ise temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, Haraldsson.

Fenerbahçe - Lille maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 274'üncü maçına çıkacak. Kanarya, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 390 gol gördü. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Kanarya, 55 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

KADIKÖY'DE 15'TE 13

Fenerbahçe, son iki sezonda Kadıköy'de rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertliler, birinden beraberlikle ayrıldı, birin de ise rakiplerine mağlup oldu. Fenerbahçe beraberliği Rennes'e mağlubiyeti ise Union Saint-Giollis'a karşı aldı.

İÇERDE BİR BAŞKA

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 135 maçta 71 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası maçından bu yana iç sahadaki 135 maçta 71 galibiyet aldı.

8 KEZ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, daha önce 8 kez Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemedi. Devler Arenası için ilk elemesini 2002-2003'te Feyenoord'a karşı oynayan sarı-lacivertliler, son olarak ise 2022-23'te Dinamo Kiev'le karşılaşmıştı.

40 MAÇTA 11 GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan F.Bahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında gruplarda yer aldı. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı organizasyonunda 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

ÇEYREK FİNAL OYNADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda Zico yönetiminde çeyrek final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.