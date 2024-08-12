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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya 1 ya da 2 takviye yapmayı planlayan Kanarya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen o yıldızın peşinde düştüğü belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:26
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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı-lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

DZEKO LİGE DE AÇILIŞI YAPTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

SAINT-MAXIMIN ASİSTLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

FERDİ ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Değişiklik esnasında milli futbolcu, taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

MOURINHO İLK LİG MAÇINDA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Fred'in eksikliğini hisseden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, yıldız ismin yokluğuna dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Yönetim sezonun geri kalanında Brezilyalı yıldızın eksikliğini giderecek bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Dani Ceballos'u kadrosuna katmak istiyor. Kanarya transfer için Arda'dan olumlu referans da aldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Merkez orta sahada forma giyen İspanyol oyuncu, joker yönüyle sarı-lacivertlilerin eksik alanlarını kapatabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 Haziran'da son buluyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Ceballos'un bonservis değeri 6 milyon Euro olarak biliniyor.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Transferde Arda Güler detayı

Dani Ceballos geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maça çıktı.

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