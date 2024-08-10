TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'ya resmen piyango vurdu. Sarı-lacivertliler o iki yıldızdan kasasına 50 milyon euro koyabilir. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertli yönetim, maddi açıdan elini rahatlatmak ve eksik bölgeleri kapatmak için iki oyuncunun da satışına sıcak bakıyor.
Ferdi ve İrfan Can Kahveci'nin satılması durumunda kasaya girecek olan minimum tutar ise 50 milyon euro. Yönetim kurulu, Adana Demir maçının ardından yarın iki futbolcuyla da görüşme gerçekleştirecek. Hem Ferdi'nin hem de İrfan Can'ın ayrılmak istediği biliniyor.
HÜRZELER ISRARCI
SKY Sport, Brighton menajeri Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nda ısrarcı olduğunu yazdı. Bu nedenle de 24 yaşındaki yıldızın transferinde en ciddi takımın Brighton olduğu belirtilen haberde; "Ferdi Kadıoğlu için yeni bir sayfa açılabilir" denildi.
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