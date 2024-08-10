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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'ya resmen piyango vurdu. Sarı-lacivertliler o iki yıldızdan kasasına 50 milyon euro koyabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

Fenerbahçe'de milli takımda gösterdikleri performanslarla tüm dikkatleri üzerlerine çeken Ferdi Kadıoğlu ile İrfan Can Kahveci, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

İki yıldız için de Avrupa'nın önemli kulüplerinden resmi teklifler geldi. Arsenal, Ferdi için 20 milyon euroyu gözden çıkarırken, Brighton ise bonuslarla birlikte 35 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

İrfan Can için ise Fransız ekibi Monaco ile İtalyan devi Lazio, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

Sarı-lacivertli yönetim, maddi açıdan elini rahatlatmak ve eksik bölgeleri kapatmak için iki oyuncunun da satışına sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

Ferdi ve İrfan Can Kahveci'nin satılması durumunda kasaya girecek olan minimum tutar ise 50 milyon euro. Yönetim kurulu, Adana Demir maçının ardından yarın iki futbolcuyla da görüşme gerçekleştirecek. Hem Ferdi'nin hem de İrfan Can'ın ayrılmak istediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

HÜRZELER ISRARCI

SKY Sport, Brighton menajeri Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'nda ısrarcı olduğunu yazdı. Bu nedenle de 24 yaşındaki yıldızın transferinde en ciddi takımın Brighton olduğu belirtilen haberde; "Ferdi Kadıoğlu için yeni bir sayfa açılabilir" denildi.

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