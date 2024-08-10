TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye iki yıldızdan 50 milyon euro!

Sarı-lacivertli yönetim, maddi açıdan elini rahatlatmak ve eksik bölgeleri kapatmak için iki oyuncunun da satışına sıcak bakıyor.

Ferdi ve İrfan Can Kahveci'nin satılması durumunda kasaya girecek olan minimum tutar ise 50 milyon euro. Yönetim kurulu, Adana Demir maçının ardından yarın iki futbolcuyla da görüşme gerçekleştirecek. Hem Ferdi'nin hem de İrfan Can'ın ayrılmak istediği biliniyor.