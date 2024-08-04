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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni transferler Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin için Jose Mourinho kararını verdi. Sarı-laciverlilerde Portekizli hoca iki oyuncuyu ne zaman oynatacağı konusunda noktayı koydu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 11:04
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Fenerbahçe'nin bu sezon yeni transferler Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ikilisinden beklentisi büyük.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Bu oyuncular, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği isimlerdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Ancak hem kanat hem de ileri uçta sistemin en önemli parçaları olacak bu ikilinin tam kapasiteyle takıma katkı vermeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Milliyet'te yer alan habere göre çalışmalarını takımla sürdüren En-Nesyri ve Maximin fiziksel olarak henüz arkadaşlarının gerisinde bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Tam olarak hazır olduklarında sarı- lacivertliler daha da güçlenecek. Bu süreçte de eldeki kaliteli ve hazır takım devreye giriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

BÜYÜK GÜVENCE: DZEKO

Özellikle ileri uçta En-Nesyri form tutana ve hazır olana kadar Edin Dzeko büyük güvence olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...

Lugano ile oynanan maçlarda turun geçilmesinde başrol oynayan Dzeko, Lille maçlarında da en önemli kozlardan biri olacak.

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