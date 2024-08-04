FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho kararını verdi! Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de yeni transferler Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin için Jose Mourinho kararını verdi. Sarı-laciverlilerde Portekizli hoca iki oyuncuyu ne zaman oynatacağı konusunda noktayı koydu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Bu oyuncular, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği isimlerdi.
Ancak hem kanat hem de ileri uçta sistemin en önemli parçaları olacak bu ikilinin tam kapasiteyle takıma katkı vermeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları var.
Milliyet'te yer alan habere göre çalışmalarını takımla sürdüren En-Nesyri ve Maximin fiziksel olarak henüz arkadaşlarının gerisinde bulunuyor.
Tam olarak hazır olduklarında sarı- lacivertliler daha da güçlenecek. Bu süreçte de eldeki kaliteli ve hazır takım devreye giriyor.
BÜYÜK GÜVENCE: DZEKO
Özellikle ileri uçta En-Nesyri form tutana ve hazır olana kadar Edin Dzeko büyük güvence olarak öne çıkıyor.
Lugano ile oynanan maçlarda turun geçilmesinde başrol oynayan Dzeko, Lille maçlarında da en önemli kozlardan biri olacak.
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