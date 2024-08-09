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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da orta saha transferi için flaş bir isim gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı içten içe can sıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya, aradığı ilacı Çizme'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Takvim'in haberine göre hedefteki isim Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Vakit kaybetmeden harekete geçen Sarı-Lacivertliler tüm imkanlarını seferber edecek. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Bove için İtalyan devinin istediği rakam henüz belli değil. Genç oyuncu, Mourinho döneminde 72 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!

Portekizli çalıştırıcı, Bove hakkında "Gerçekten sevdiğim tek kişi.

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