TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İtalyan dinamo!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da orta saha transferi için flaş bir isim gündeme geldi. İşte haberin detayları...
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Vakit kaybetmeden harekete geçen Sarı-Lacivertliler tüm imkanlarını seferber edecek. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bove için İtalyan devinin istediği rakam henüz belli değil. Genç oyuncu, Mourinho döneminde 72 maça çıktı.
Portekizli çalıştırıcı, Bove hakkında "Gerçekten sevdiğim tek kişi.
Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
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