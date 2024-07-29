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Jose yüzünden madalya alamadım

İngiliz eski futbolcu Carlton Cole, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Cole, "En kötü anım 2005-2006 sezonundaydı. Jose'yle Premier Lig'i kazanmıştık. Ancak sezonun son üç maçında oynamadım. Jose beni üç maçın ikisinde oynatsaydı, madalya alacaktım ancak Mourinho buna izin vermedi ve onun yüzünden madalya alamadım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Jose yüzünden madalya alamadım
İngiliz eski futbolcu Carlton Cole, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Cole, "En kötü anım 2005-2006 sezonundaydı. Jose'yle Premier Lig'i kazanmıştık. Ancak sezonun son üç maçında oynamadım. Jose beni üç maçın ikisinde oynatsaydı, madalya alacaktım ancak Mourinho buna izin vermedi ve onun yüzünden madalya alamadım" dedi.
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