DİĞER
Jose yüzünden madalya alamadım
İngiliz eski futbolcu Carlton Cole, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Cole, "En kötü anım 2005-2006 sezonundaydı. Jose'yle Premier Lig'i kazanmıştık. Ancak sezonun son üç maçında oynamadım. Jose beni üç maçın ikisinde oynatsaydı, madalya alacaktım ancak Mourinho buna izin vermedi ve onun yüzünden madalya alamadım" dedi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.