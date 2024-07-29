Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen o isme, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Yaptığı takviyelerle adından söz ettiren sarı-lacivertliler, son olarak Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Kadrosundaki yabancı sayısını azaltmak zorunda olan yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Bu kapsamda Portekizli çalıştırıcının gelecek planlarında yer almayan o isme Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

KRUNIC'E ARABİSTAN KANCASI

Devre arasında kiralanan ve 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Rade Krunic, Mourinho'nun gözüne giremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Yönetim, Boşnak oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Ancak Krunic'in kararı da önemli. Tecrübeli oyuncunun gidip gitmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

RADE KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Bosna-Hersek'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Sutjeska Foca'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

2013 Ocak'ta Donji Srem'e transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti

2024 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte imza attı.

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