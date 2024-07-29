FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Arabistan piyangosu! Jose Mourinho'nun gözüne girememişti
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen o isme, Suudi Arabistan'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu kapsamda Portekizli çalıştırıcının gelecek planlarında yer almayan o isme Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
KRUNIC'E ARABİSTAN KANCASI
Devre arasında kiralanan ve 3.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Rade Krunic, Mourinho'nun gözüne giremedi.
Yönetim, Boşnak oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Ancak Krunic'in kararı da önemli. Tecrübeli oyuncunun gidip gitmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi.
RADE KRUNIC KİMDİR?
Rade Krunic, 7 Ekim 1993'te Bosna-Hersek'in Foca kentinde dünyaya geldi. Futbola şehrinin takımı Sutjeska Foca'da başladı.
2013 Ocak'ta Donji Srem'e transfer oldu ve 1.5 yıl sonra Hellas Verona'ya imza attı.
Sırasıyla Donji Srem, Borac Cacak ve Empoli'de forma giydi.
2019 yazında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2024 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte imza attı.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...
DİĞER