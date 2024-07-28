FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Youssef En-Nesyri transferini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi sonrası orta saha transferi yapması beklenirken, teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir talep geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrilmişti.
Kanarya'nın adı Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Sofyan Amrabat gibi isimlerle anılıyordu.
Sarı-lacivertlilerde orta saha transferi için arayışlar tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir talep geldi.
Fenerbahçe'nin şu an mevcut kadrosunda kanat bölgesinde 6 futbolcu var; Yeni transfer Maximin, Tadic, İrfan Can, Kent, Cengiz Ünder ve Emre Mor…
KANAT TRANSFERİ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, her iki kenar için elinde kalabalık bir futbolcu topluluğu olsa da yönetimden kanada takviye yapılmasını talep etti.
Her iki kenarda da görev yapabilen bir isim isteyen Portekizli hocanın, üç kulvarda birden çıkacakları yoğun maç temposunu düşünerek böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kurmaylar arayışlara başladı.
CENGİZ'DEN 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Mourinho, Cengiz Ünder ve Emre Mor'u gelecek sezonun oyun planlamasında düşünmüyor.
Yönetim, 15 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaparak, kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Ancak Cengiz'in kalmaktan yana tavır koyduğu belirtildi.
Başkan Ali Koç ve ekibi, oyuncuyu 10 milyon Euro bandında bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
DİĞER