Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Youssef En-Nesyri transferini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin golcü takviyesi sonrası orta saha transferi yapması beklenirken, teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir talep geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 11:13
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle büyük ses getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Şu ana kadar 6 isimle sözleşme imzalayan Kanarya, son olarak uzun uğraşlar verdiği Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Fenerbahçe, Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Kanarya'nın adı Sander Berge, Ibrahim Sangare ve Sofyan Amrabat gibi isimlerle anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Sarı-lacivertlilerde orta saha transferi için arayışlar tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir talep geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Fenerbahçe'nin şu an mevcut kadrosunda kanat bölgesinde 6 futbolcu var; Yeni transfer Maximin, Tadic, İrfan Can, Kent, Cengiz Ünder ve Emre Mor…

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

KANAT TRANSFERİ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Jose Mourinho, her iki kenar için elinde kalabalık bir futbolcu topluluğu olsa da yönetimden kanada takviye yapılmasını talep etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Her iki kenarda da görev yapabilen bir isim isteyen Portekizli hocanın, üç kulvarda birden çıkacakları yoğun maç temposunu düşünerek böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kurmaylar arayışlara başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

CENGİZ'DEN 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Mourinho, Cengiz Ünder ve Emre Mor'u gelecek sezonun oyun planlamasında düşünmüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş transfer talebi! Herkes orta saha beklerken...

Yönetim, 15 milyon Euro'ya kadroya dahil edilen tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yaparak, kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Ancak Cengiz'in kalmaktan yana tavır koyduğu belirtildi.

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