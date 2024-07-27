FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ana hedeflerinden biri de takımı hızlandırmak oldu.
Takımı yavaş bulan Portekizli teknik adam transfer raporunu bu doğrultuda oluştururken, yönetim de Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın gibi hızıyla ön plana çıkan kanat oyuncularını takıma kazandırdı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Sao Paulo forması giyen Wesley Teixeira için de girişimlerini sürdürüyor.
Fenerbahçe'de yapılan yeni transferlerle birlikte kanat rotasyonu genişledi.
Teknik direktör Jose Mourinho ise çareyi çözüm üretmekte buldu.
Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Dusan Tadic'e farklı bir görev verecek.
TADIC 10 NUMARAYA
Sırp yıldızı 10 numarada görevlendirmeyi düşünen Mourinho, sezon içinde bu tercihi sık sık deneyecek.
Dusan Tadic, Lugano ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçta yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.
Sırp yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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