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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:27
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano'ya konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Sarı-lacivertliler, İsviçre ekibini 4-3 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Lugano'nun golleriyse El Wafi, Bislimi ve Valenzuela'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 30 Temmuz Salı günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ana hedeflerinden biri de takımı hızlandırmak oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Takımı yavaş bulan Portekizli teknik adam transfer raporunu bu doğrultuda oluştururken, yönetim de Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın gibi hızıyla ön plana çıkan kanat oyuncularını takıma kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Sarı-lacivertliler ayrıca Sao Paulo forması giyen Wesley Teixeira için de girişimlerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Fenerbahçe'de yapılan yeni transferlerle birlikte kanat rotasyonu genişledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Teknik direktör Jose Mourinho ise çareyi çözüm üretmekte buldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda görev yapan Dusan Tadic'e farklı bir görev verecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

TADIC 10 NUMARAYA

Sırp yıldızı 10 numarada görevlendirmeyi düşünen Mourinho, sezon içinde bu tercihi sık sık deneyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Dusan Tadic, Lugano ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçta yaptığı 2 asistle galibiyetin mimarlarından biri olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

Sırp yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan flaş karar! Dusan Tadic...

35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.

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