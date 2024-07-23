FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığını En Nesyri transferi için flaş bir yorum geldi. İspanyol basını Faslı yıldızın ayrılma kararının ardından 'Sevilla istediğini aldı' mesajını paylaştı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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4 yıllık sözleşmeye imza atacak Faslı golcü ise sezon başına 4 milyon Euro kazanacak.
27 yaşındaki golcü dün Sevilla tesislerine gidip arkadaşlarıyla vedalaştı ve eşyalarını topladı.
Yıldız isim İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
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