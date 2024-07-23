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FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığını En Nesyri transferi için flaş bir yorum geldi. İspanyol basını Faslı yıldızın ayrılma kararının ardından 'Sevilla istediğini aldı' mesajını paylaştı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

Kanarya büyük enerji harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

İspanyol basını ise bu transferi "Sevilla istediğini aldı" şeklinde yorumladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

Sabah'ın derlediği haberde İspanyol kulübünün bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan (18+7) teklife kayıtsız kalmadığına vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

4 yıllık sözleşmeye imza atacak Faslı golcü ise sezon başına 4 milyon Euro kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

27 yaşındaki golcü dün Sevilla tesislerine gidip arkadaşlarıyla vedalaştı ve eşyalarını topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından En Nesyri yorumu! 'Sevilla istediğini aldı'

Yıldız isim İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

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