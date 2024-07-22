Sıra Isaksen'de

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Lazio'nun 23 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Gustav Isaksen'le ilgileniyor. Haberde; Fenerbahçe'nin genç oyuncu için kısa süre içinde Lazio'ya teklif yapacağı vurgulandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanada Maximin'in transferi sonrasında sağ kanada da teknik bir isim istediği scout ekibinden gelen Isaksen'e de onay vermesinin ardından harekete geçme planı yapıldığı ortaya çıktı. Ancak Çizme basını, Danimarkalı futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Hollanda ekibi Feyenoord'un da ilgilendiğini iddia etti. Fenerbahçe'nin daha yüksek bir maaş ve Jose Mourinho faktörüyle oyuncuyu ikna edebileceği de vurgulandı.

Geçen sezonun başında Midtylland'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gustav Isaksen, 37 maçta bin 452 dakika süre aldı ve 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. İtalyan basını, Lazio'nun Isaksen'i 15 milyon eurodan aşağı bir miktara bırakmak istediğini de yazdı.