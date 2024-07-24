TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Belçika ekibine kiralandı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya'nın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Emir Ortakaya, satın alma opsiyonu ile Belçika 1. lig ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı. Anlaşmanın her iki kulüp için de hayırlı olmasını diler, Emir Ortakaya'ya başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, 30 maçta görev aldı. Söz konusu bu maçlarda genç oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.