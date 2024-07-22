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Fenerbahçe Lugano maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile oynayacağı maçın öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:14
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Fenerbahçe Lugano maçı öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir, UEFA kadrosuna bildirilmedi.

Fenerbahçe'nin maça 24 saat kala kadroda 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

İŞTE KAFİLEDE YER ALAN İSİMLER:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin.

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao.

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın.

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

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