TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef-El Nesyri ile anlaşma sağlamıştı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Faslı yıldızla ilgili şok gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:11 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:12
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Orta saha ve forvet takviyeleri de yapacak olan yönetimin önceliğiyse forvet transferi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun golcü listesindeki bir numaralı isimse Youssef En-Nesyri...
Sarı-lacivertliler, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.
Kanarya'nın bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.
Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan 27 yaşındaki santforla görüşmelerini sürdüren yönetimin, En-Nesyri ile de anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıkladı.
Çizme basınından Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.
ROMA'NIN İLGİSİ NEDENİYLE İMZA ATMIYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, En-Nesyri'nin Roma'nın ilgisi nedeniyle henüz sarı-lacivertli takımla anlaşma sağlamadığını yazdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıkladı.
Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı. Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.
En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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