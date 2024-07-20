Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef-El Nesyri ile anlaşma sağlamıştı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Faslı yıldızla ilgili şok gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:11 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:12
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Fenerbahçe şu ana kadar Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Orta saha ve forvet takviyeleri de yapacak olan yönetimin önceliğiyse forvet transferi.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun golcü listesindeki bir numaralı isimse Youssef En-Nesyri...

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Sarı-lacivertliler, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Kanarya'nın bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan 27 yaşındaki santforla görüşmelerini sürdüren yönetimin, En-Nesyri ile de anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Çizme basınından Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

ROMA'NIN İLGİSİ NEDENİYLE İMZA ATMIYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, En-Nesyri'nin Roma'nın ilgisi nedeniyle henüz sarı-lacivertli takımla anlaşma sağlamadığını yazdı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı. Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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