TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'de Fenerbahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...

Kanarya'nın bu transfer için İspanyol ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.

Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de anılan 27 yaşındaki santforla görüşmelerini sürdüren yönetimin, En-Nesyri ile de anlaşma sağladığı ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öne sürülmüştü.