Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir
Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının peşinde olduğu Jayden Oosterwolde'nin bonservisi belirlendi. Sarı lacivertli yönetim "O parayı getiren Ossterwolde transferini bitirir" mesajını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Son olarak Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Youssef En-Nesyri'den haber bekleyen sarı lacivertliler bu transfer gerçekleşmesse alternatif isimlere yönelecek.
Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi geren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak.
Geçtiğimiz sezon performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturan Jayden Ossterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor.
OSSTERWOLDE'NİN BONSERİVİSİ BELİRLENDİ
Napoli ve Fulham'ın talip olduğu Hollandalı savunma oyuncusu için bonservis bedeli belirlendi.
Jayden Oosterwolde'nin menajeri Hollandalı oyuncuyla iki kulübün net olarak ilgilendiğini ve 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını Fenerbahçe yönetimine bildirdi.
Ancak yönetim, "25 milyon euro bonservis bedeli getirirsen Jayden'ın gitmesine izin veririz" dedi.
Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Oosterwolde, 2 asist katkısı sağladı.
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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