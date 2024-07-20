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Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının peşinde olduğu Jayden Oosterwolde'nin bonservisi belirlendi. Sarı lacivertli yönetim "O parayı getiren Ossterwolde transferini bitirir" mesajını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:20
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Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'deki ilk sınavına çıktı.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan sarı lacivertliler, İngiliz ekibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Taraftarı önünde iyi bir görüntü veren Fenerbahçe'de diğer yandan da transfer hareketliliği sürüyor.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Son olarak Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Youssef En-Nesyri'den haber bekleyen sarı lacivertliler bu transfer gerçekleşmesse alternatif isimlere yönelecek.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi geren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanacak.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Geçtiğimiz sezon performansıyla Avrupa kulüplerini peşinden koşturan Jayden Ossterwolde'nin talipleri artmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

OSSTERWOLDE'NİN BONSERİVİSİ BELİRLENDİ

Napoli ve Fulham'ın talip olduğu Hollandalı savunma oyuncusu için bonservis bedeli belirlendi.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Jayden Oosterwolde'nin menajeri Hollandalı oyuncuyla iki kulübün net olarak ilgilendiğini ve 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Ancak yönetim, "25 milyon euro bonservis bedeli getirirsen Jayden'ın gitmesine izin veririz" dedi.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Oosterwolde, 2 asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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