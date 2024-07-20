Fenerbahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! O parayı getiren transferi bitirir

Napoli ve Fulham'ın talip olduğu Hollandalı savunma oyuncusu için bonservis bedeli belirlendi.

Jayden Oosterwolde'nin menajeri Hollandalı oyuncuyla iki kulübün net olarak ilgilendiğini ve 18 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduklarını Fenerbahçe yönetimine bildirdi.