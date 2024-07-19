FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30'da oynanacak mücadeleyi, İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak. Öte yandan Kanarya'da, zorlu maç öncesi ilk 11'de forma giyecek isimler netleşmeye başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, müsabaka öncesi yeni transfer Saint-Maximin ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.
Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin 4 yeni transferi Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin 23 Temmuz Salı günü İsviçre'de Lugano ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına odaklandı.
Ayaklarının tozları ile idmana çıkıp, Mourinho'nun gözüne girmek adına büyük performans sergileyen bu dörtlü, mevcut kadroyu delip ilk 11'de forma giymenin mücadelesini verecek.
MAXIMIN 11'E GİREBİLİR
Bu dörtlüden formaya en yakın aday olarak ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'den bir yıllığına kiralanan Fransız sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin görülüyor.
Takvim'in haberine göre yıldız oyuncu, Jose Mourinho'dan forma şansı bekleyecek.
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