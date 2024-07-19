FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında...

Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turu ile başlayacak.

Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.