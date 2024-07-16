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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...
Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin bombasını da patlatıyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler transferde yıldız isimlere yönelirken o isimden kötü haber geldi. İtalyan basını transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Topuk Yaylası ve Avusturya'da kamp yapan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak.
Kanarya, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.
TRANSFERDE ŞOV BAŞLADI
Transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak giriş yapan Kanarya, ardından sessizliğe geçmişti.
Ancak son günlerde transferde somut adımlar atan Kanarya, 3 transferi birden noktaladı.
FENERBAHÇELİ TOSUN PAŞA
Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu sarı lacivertliler ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
GALATASARAY'A OĞUZ AYDIN ÇALIMI
Kanarya'nın ikinci hamlesi ise Türkiye'de büyük ses getirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat 'görüşüyoruz' dediği Oğuz Aydın'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
MAXIMIN BİLMECESİ SONA ERDİ
Fenerbahçe son olarak Allan Saint-Maximin transferini noktaladı. Kanarya, Fransız yıldızı satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak renklerine kattı.
GÖZLER AYRILIKLARDA
Yeni sezon öncesi yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'de ayrılıkları da beraberinde getirecek.
Daha önce Leonarda Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertliler en az 7 yabancı futbolcusu ile de vedalaşacak.
Bu doğrultuda ilk öne çıkan isim Luan Peres oldu. Savunma oyuncusu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile görüşme halinde.
Kamp döneminde beklenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Miguel Crespo da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden.
Yapılacak bir 6 numara transferinin ardından, Rade Krunic ile de vedalaşılması gündemde...
Geçtiğimiz sezon takımda düşünülmeyen ancak Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında şans verdiği Ryan Kent de topun ağzında. Oğuz Aydın ve Saint Maximin transferlerinin ardından İngiliz futbolcuyla vedalaşılması netleşti.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu da takımda tutmayacak.
EN NESYRI'DEN KÖTÜ HABER
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu En Nesyri'den kötü haber geldi. Takvim'in Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre Faslı forvet, Roma'ya transfer olmaya çok yakın.
İtalyan gazeteci, En Nesyri ile Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın da ilgilendiği ancak golcü oyuncunun da Roma'ya gitmeye istekli olduğunu belirtti.