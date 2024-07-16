Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Cenk Tosun ve Oğuz Aydın'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin bombasını da patlatıyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler transferde yıldız isimlere yönelirken o isimden kötü haber geldi. İtalyan basını transfer gelişmesini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 16:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Topuk Yaylası ve Avusturya'da kamp yapan sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Kanarya, deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

TRANSFERDE ŞOV BAŞLADI

Transfer dönemine Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak giriş yapan Kanarya, ardından sessizliğe geçmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Ancak son günlerde transferde somut adımlar atan Kanarya, 3 transferi birden noktaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

FENERBAHÇELİ TOSUN PAŞA

Fenerbahçe ilk olarak Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu sarı lacivertliler ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

GALATASARAY'A OĞUZ AYDIN ÇALIMI

Kanarya'nın ikinci hamlesi ise Türkiye'de büyük ses getirdi. Sarı lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat 'görüşüyoruz' dediği Oğuz Aydın'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

MAXIMIN BİLMECESİ SONA ERDİ

Fenerbahçe son olarak Allan Saint-Maximin transferini noktaladı. Kanarya, Fransız yıldızı satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak renklerine kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

GÖZLER AYRILIKLARDA

Yeni sezon öncesi yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'de ayrılıkları da beraberinde getirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Daha önce Leonarda Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertliler en az 7 yabancı futbolcusu ile de vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Bu doğrultuda ilk öne çıkan isim Luan Peres oldu. Savunma oyuncusu Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile görüşme halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Kamp döneminde beklenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Miguel Crespo da yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimlerden.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Yapılacak bir 6 numara transferinin ardından, Rade Krunic ile de vedalaşılması gündemde...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Geçtiğimiz sezon takımda düşünülmeyen ancak Jose Mourinho'nun hazırlık maçlarında şans verdiği Ryan Kent de topun ağzında. Oğuz Aydın ve Saint Maximin transferlerinin ardından İngiliz futbolcuyla vedalaşılması netleşti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu da takımda tutmayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

EN NESYRI'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu En Nesyri'den kötü haber geldi. Takvim'in Gianluca Di Marzio'dan derlediği habere göre Faslı forvet, Roma'ya transfer olmaya çok yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye yıldız isimden şok! Mourinho'nun planı...

İtalyan gazeteci, En Nesyri ile Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'ın da ilgilendiği ancak golcü oyuncunun da Roma'ya gitmeye istekli olduğunu belirtti.

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