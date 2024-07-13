Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer gündemi olan Youssef En-Nesyri'yle görüşmeler sürüyor fakat Arap kulüpleri ve Roma Faslı futbolcuyu kıskacına aldı.

27 yaşındaki Faslı futbolcu ile İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya da ilgileniyor. Daha önce Fenerbahçe'ye prensipte evet diyen Faslı futbolcu kararını değiştirirse Sarı lacivertli yöneticiler alternatif isimlere yönelecek.