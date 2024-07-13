Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin golcü transferi konusunda Youssef En-Nesyri ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Fakat oyuncu ile ilgili olarak ortaya son çıkan pürüzler Kanarya'yı alternatif isimlere yönlendirdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki o 3 yıldız...
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37 MAÇTA 5 GOL-2 ASİST
Geçtiğimiz yıl Udinese'den 25 milyon Euro bonservis ile kadrosuna kattığı Portekizli, En-Nesyri gibi pivot santrfor özelliği taşıyor.
Everton, 1.94'lük Beto'yu yüksek bir bedelle satmak istese de F.Bahçe'nin önceliği kiralama. 26 yaşındaki golcü, Premier Lig'deki ilk sezonunda 37 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.
BOYU UZUN ŞUTLARI ETKİLİ
Genç oyuncu Fenerbahçe'nin forvet arayışlarında önemli bir alternatif olabileceğini gösteriyor.
1,91 cm boyundaki Arnavut oyuncu, sağ ayağıyla yaptığı etkili şutlarla tanınıyor.
Yüksek hava hakimiyeti sayesinde sahada fark yaratabilen Armando Broja, Chelsea ile oynadığı 66 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist yaptı.
ALMAN PANZERİ
Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Füllkrug, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
Sırasıyla Bremen, Fürth, Nürnberg, Hannover ve Borussia Dortmund'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, transfer gerçekleştirse ilk kez Almanya dışına çıkmış olacak.
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