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Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin golcü transferi konusunda Youssef En-Nesyri ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Fakat oyuncu ile ilgili olarak ortaya son çıkan pürüzler Kanarya'yı alternatif isimlere yönlendirdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesindeki o 3 yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer gündemi olan Youssef En-Nesyri'yle görüşmeler sürüyor fakat Arap kulüpleri ve Roma Faslı futbolcuyu kıskacına aldı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

27 yaşındaki Faslı futbolcu ile İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya da ilgileniyor. Daha önce Fenerbahçe'ye prensipte evet diyen Faslı futbolcu kararını değiştirirse Sarı lacivertli yöneticiler alternatif isimlere yönelecek.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Alternatif isimler arasında Arnavut Armando Broja, Portekizli Beto ve Alman panzeri Niclas Fülkrug var.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

37 MAÇTA 5 GOL-2 ASİST

Geçtiğimiz yıl Udinese'den 25 milyon Euro bonservis ile kadrosuna kattığı Portekizli, En-Nesyri gibi pivot santrfor özelliği taşıyor.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Everton, 1.94'lük Beto'yu yüksek bir bedelle satmak istese de F.Bahçe'nin önceliği kiralama. 26 yaşındaki golcü, Premier Lig'deki ilk sezonunda 37 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

BOYU UZUN ŞUTLARI ETKİLİ

Genç oyuncu Fenerbahçe'nin forvet arayışlarında önemli bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

1,91 cm boyundaki Arnavut oyuncu, sağ ayağıyla yaptığı etkili şutlarla tanınıyor.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

Yüksek hava hakimiyeti sayesinde sahada fark yaratabilen Armando Broja, Chelsea ile oynadığı 66 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'de gündem golcü transferi! İşte listedeki yıldızlar...

ALMAN PANZERİ

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'a gelen Füllkrug, Alman ekibiyle 43 maça çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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