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Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcunun transferi sarı-lacivertli camiada büyük bir sabırsızlıla takip edilirken Faslı yıldızdan olay bir hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe geride kalan sezon ligi 99 puanla tamamlamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 102 puanın ardından şampiyonluk hasretine son veremedi.
Sarı-lacivertliler yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde asla hata yapmak istemiyor.
Kanarya başta Trendyol Süper Lig olmak üzere her kulvarda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Sarı-lacivertliler bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.
Kanarya'da transferde yakından ilgilenilen isimlerden birisi de Youssef En-Nesyri.
Sarı-lacivertli taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'nun haberine göre; Roma'nın Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçtiği belirtildi. Faslı futbolcunun, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi ile görüştüğü kaydedildi.
Futbolcu ile ilgili gelişmeler Fenerbahçe'de büyük bir dikkatle takip ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Kanarya'nın gündeminde yer alan En-Nesyri çok yönlü olarak sahada görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.
Ana mevkisi santrfor olan oyuncu, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada forma terletebiliyor.
Futbol hayatına ülkesinin AM Football takımında başlayan oyuncu, ardından Malaga alt yapısının yolunu tuttu. Malaga'nın ardından Leganes'e transfer oldu. Leganes'den ise bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı.