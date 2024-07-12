Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcunun transferi sarı-lacivertli camiada büyük bir sabırsızlıla takip edilirken Faslı yıldızdan olay bir hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 21:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe geride kalan sezon ligi 99 puanla tamamlamasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 102 puanın ardından şampiyonluk hasretine son veremedi.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Sarı-lacivertliler yeni sezonda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde asla hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Kanarya başta Trendyol Süper Lig olmak üzere her kulvarda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Sarı-lacivertliler bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Kanarya'da transferde yakından ilgilenilen isimlerden birisi de Youssef En-Nesyri.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Sarı-lacivertli taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Foot Mercato'nun haberine göre; Roma'nın Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçtiği belirtildi. Faslı futbolcunun, Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi ile görüştüğü kaydedildi.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Futbolcu ile ilgili gelişmeler Fenerbahçe'de büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Kanarya'nın gündeminde yer alan En-Nesyri çok yönlü olarak sahada görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Ana mevkisi santrfor olan oyuncu, sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında da sahada forma terletebiliyor.

Fenerbahçeliler bu habere çok üzülecek! Transferin gözdesi En-Nesyri öyle bir şey yaptı ki...

Futbol hayatına ülkesinin AM Football takımında başlayan oyuncu, ardından Malaga alt yapısının yolunu tuttu. Malaga'nın ardından Leganes'e transfer oldu. Leganes'den ise bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı.

Beşiktaş Immobile'yi KAP'a bildirdi!
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı!
DİĞER
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı!
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
G.Saray'a o yıldız için dava şoku!
Semih için o yıldızı gözden çıkardılar!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı!
F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı!
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! En Nesyri'den F.Bahçelileri üzen haber! 21:08
O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! O yıldız için Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! 20:40
Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! Semih için o yıldızı gözden çıkardılar! 18:28
G.Saray'a o yıldız için dava şoku! G.Saray'a o yıldız için dava şoku! 19:45
Fırtına'da flaş ayrılık! Fırtına'da flaş ayrılık! 19:50
Hatayspor'da Cemali Sertel için kritik karar! Hatayspor'da Cemali Sertel için kritik karar! 20:02
Daha Eski
F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! F.Bahçe Cenk Tosun ile anlaştı! 15:01
Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta? 15:04
Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok 15:47
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor? 16:03
Antalyaspor Djenepo'yu kadrosuna kattı! Antalyaspor Djenepo'yu kadrosuna kattı! 16:04
G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! 16:22