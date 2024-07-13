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TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldız, yıllar sonra Kanarya'ya geri dönebilir. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Merih Demiral için atağa kalkıyor. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu bir süredir forma giydiği Suudi Arabistan'tan ayrılmayı düşünüyordu. 26 yaşındaki futbolcu, kulübü Al-Ahli'yle görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in, Fenerbahçe'yle görüşmek için izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

2011 yılında girdiği sarı-lacivertli takımdan 2016'da Portekiz ekibi Alcanenense'ye giden Merih, "Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı. Bazı şahıslar hayallerime engel oldu" sözleriyle dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe ise geçtiğimiz aylarda, "Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur" notuyla tecrübeli oyuncuya forma göndermişti. İki taraf arasındaki flörtleşme önümüzdeki günlerde kavuşmaya dönüşebilir.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral için ilk etapta kiralama formülünün devreye girmesi gündemde. 26 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu maddesinin de bulunması konuşulanlar arasında yer alıyor. Merih, geçen sezon 16 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

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