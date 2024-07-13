TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. O yıldız, yıllar sonra Kanarya'ya geri dönebilir. İşte haberin detayları...
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Fenerbahçe ise geçtiğimiz aylarda, "Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur" notuyla tecrübeli oyuncuya forma göndermişti. İki taraf arasındaki flörtleşme önümüzdeki günlerde kavuşmaya dönüşebilir.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral için ilk etapta kiralama formülünün devreye girmesi gündemde. 26 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu maddesinin de bulunması konuşulanlar arasında yer alıyor. Merih, geçen sezon 16 milyon euro karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.
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