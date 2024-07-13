TRANSFER HABERLERİ | O yıldız yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Merih Demiral için atağa kalkıyor. Sarı-lacivertli ekibin eski oyuncusu bir süredir forma giydiği Suudi Arabistan'tan ayrılmayı düşünüyordu. 26 yaşındaki futbolcu, kulübü Al-Ahli'yle görüşme gerçekleştirdi.

Bu toplantıda ayrılmak için izin isteyen Merih'in, Fenerbahçe'yle görüşmek için izin aldığı öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine tarafların önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.