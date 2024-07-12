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TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, EURO 2024'te sergilediği başarılı performansın ardından Cenk Tosun'u yakın takibe aldı. Beşiktaşlı yıldızın, Kanarya'ya transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında... EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Cenk Tosun bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'a isteklerini sıralayacak. Anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'a imza attırması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Cenk, Beşiktaş ile yaklaşık 1 yıldır yeni sözleşme için görüşüyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yanı sıra Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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