TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, EURO 2024'te sergilediği başarılı performansın ardından Cenk Tosun'u yakın takibe aldı. Beşiktaşlı yıldızın, Kanarya'ya transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
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Cenk, Beşiktaş ile yaklaşık 1 yıldır yeni sözleşme için görüşüyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un yanı sıra Rennes'te top koşturan Bertuğ Yıldırım ile de görüşmelerini sürdürüyor.
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