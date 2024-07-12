TRANSFER HABERLERİ | Cenk Tosun adım adım Fenerbahçe'ye!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun karar aşamasında... EURO 2024'te forma giyen yıldız oyuncu, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi.

Takvim'in haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrası tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.